Calciomercato Milan, i rossoneri si tirano fuori per Zaniolo: il motivo

Sono settimane difficili in casa Milan. I rossoneri dopo essere stati rimontati nei minuti finali dalla Roma a San Siro non sembrano più la squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato.

Da quella partita, i ragazzi di Pioli hanno pareggiato con il Lecce e hanno perso per 4-0 contro la Lazio. Nel mezzo la bruttissima sconfitta in Supercoppa Italiana contro l’Inter per 3-0.

Il mercato di gennaio poteva essere l’occasione per rinforzare la rosa e alzare il morale della squadra.

Maldini aveva visto in Nicolò Zaniolo l’occasione per dare nuovo slancio al Milan, ma le richieste elevate della Roma hanno fatto tramontare la trattativa.

Mercato Milan (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

La richiesta di RedBird sul mercato

Zaniolo, infatti, sembra destinato verso un futuro in Premier League al Bournemouth e il Milan ha fatto sapere di non poter pareggiare l’offerta fatta dal club inglese e si è tirato fuori.

Alla base di questa scelta c’è una richiesta fatta da RedBird, fondo proprietario del Milan. A riportarlo è l’esperto di mercato, Nicolò Schira attraverso il proprio profilo Twitter.

Di seguito quanto evidenziato:

“Paolo Maldini e Ricky Massara dovranno lavorare di fantasia anche in questa sessione di calciomercato. RedBird ha autorizzato solo innesti in prestito con diritto di riscatto (no obblighi). Un piccolo tesoretto (€2,8M) per il Milan può arrivare dalla partenza di Bakayoko”.