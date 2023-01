ULTIM’ORA Maignan: l’esito dei nuovi esami strumentali

Mike Maignan è fermo ai box ormai da diversi mesi ed i tifosi sono impazienti di rivederlo tra i pali a difendere i colori del Milan. Il suo infortunio lo ha tenuto fuori più di quanto ci si aspettasse ma, un comunicato del club rossonero diffuso da Sky rende noto che: “Mike Maignan è stato sottoposto ad accertamenti precedentemente programmati che hanno mostrato una soddisfacente evoluzione del processo di guarigione con il trattamento conservativo in atto da qualche settimana. Il giocatore continuerà il programma di cure e il lavoro atletico propedeutico al rientro in campo. L’obiettivo ad oggi è che il calciatore completi il processo di recupero per la sfida di Champions League contro il Tottenham”.

Mike Maignan AC Milan esami infortunio

Obiettivo Champions League

La società stessa nel comunicato dunque, dichiara l’obiettivo di recuperare il numero sedici per la gara di andata di Champions con il Tottenham, in programma il 14 febbraio. Stando a queste previsioni quindi, ci si aspetta di ritrovare Maignan in campionato con il Monza il 18 dello stesso mese.

Enrico Tiberio Romano