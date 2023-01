Non c’è pace per Maignan, uno scenario scuote i rossoneri: i dettagli

Nonostante il cuore e la mente dei tifosi del Milan siano, giustamente, rivolti verso la sfida di Supercoppa Italiana di oggi, c’è un altro pensiero che potrebbe tornare alla mente dopo il Derby da trofeo: “Che fine ha fatto Maignan?”.

Milan, le condizioni di Maignan

Non c’è pace per Magic Mike. Il tema del portiere resta un problema veramente importante per il Milan. Tatarusanu non da le certezze tanto cercate e Vasquez deve ancora essere visionato. Come se non bastasse si sono perse le tracce di Maignan.

Infatti il suo infortunio si sta rivelando un vero e proprio calvario. Le ultime sulle condizioni del portiere francese sono arrivate da Sky, riportate da Peppe Di Stefano: “Maignan non sta bene, non sappiamo una data di rientro perché non c’è. Appena è stato meglio ha forzato, ma si è fermato subito per il fastidio”.

FOTO: Getty – Milan-Fiorentina-Maignan

Allarme rosso in casa Milan dunque. Dopo che le porte di San Siro sembravano essere blindate è bastato un infortunio per scalfirle. Peppe Di Stefano ha concluso con le condizioni attuali di Maignan: “Da ora in poi non si allenerà più con forza, finché gli esami strumentali non daranno esito negativo. La mia sensazione è che non sarà disponibile ancora per un mese“.

Non sembra esserci pace per Maignan. Pace che manca anche alla porta del Milan, che deve resistere per evitare di scardinarsi.

Enrico Coggiola