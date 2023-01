ULTIM’ORA – Tegola per Pioli: infortunio in allenamento, il rossonero è a rischio per l’Inter

Dopo l’umiliazione subita ieri in casa contro il Sassuolo il Milan è entrato in crisi e ora anche la sfortuna si accanisce contro i rossoneri. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ismael Bennacer si sarebbe infortunato in allenamento e sarebbe a rischio per il derby. Milan Infortunio Bennacer Il centrocampista algerino avrebbe riportato un problema muscolare al bicipite femorale sinistro e lo staff medico avrebbe già in programma di eseguire degli accertamenti per valutarne le condizioni. Il numero 4 del Milan, fresco di rinnovo, non è sceso in campo nella gara di ieri a San Siro perchè squalificato e sarebbe stato fondamentale ritrovarlo in occasione del derby. LEGGI ANCHE: Crollo Milan, l'ex Juve durissimo: "Pioli è troppo nervoso" Paura Bennacer, si fa male in allenamento e rischia il derby La partita contro l’Inter infatti rappresenta un crovevia importante per gli uomini di Pioli, che devono dimostrare di essere in grado di rialzarsi dopo i deludenti risultati delle ultime settimane. Il Milan ha collezionato solo due punti nelle ultime quattro partite di campionato e si trova ora al quinto posto. La squadra deve quindi ritrovare continuità di risultati se vuole sperare di qualificarsi per le coppe europee il prossimo anno. Franmcesco Buffa SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

