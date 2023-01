ULTIM’ORA – Tegola per Pioli, un titolarissimo salta Lazio-Milan!

Piove sul bagnato in casa Milan. Il Diavolo si sta avvicinando ad uno degli spartiacque della sua stagione. Infatti il big match con la Lazio ha tutta l’aria di essere uno degli ultimi treni Scudetto. Tuttavia al Milan mancherà un pezzo da 90.

Milan. Theo Hernandez salta la Lazio

La notizia non fa bene al Milan e di sicuro metterà paura ai suoi tifosi. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il terzino francese non ci sarà per la sfida contro la Lazio. Secondo Di Marzio Hernandez resterà ai box per un problema muscolare.

FOTO: Getty – Theo-Milan-Udinese

La grande sfida dell’Olimpico perde così uno dei suoi possibili protagonisti. Domani sera le fasce dell’Olimpico possono stare tranquille: l’aratro Theo non passerà. Il giocatore francese ha preferito non rischiare, dopo che ha riscontrato un affaticamento muscolare.

Infatti il campione francese non dovrebbe aver subito nulla di grave, ma si tratta soltanto di uno stop precauzionale. Per un esame più approfondito sulle condizioni di Theo Hernandez bisognerà aspettare la giornata di domani o dopodomani, ma non sembra esserci niente di preoccupante.

Enrico Coggiola