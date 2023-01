Milan-Leao, è ancora rebus sul rinnovo: la situazione non piace alla dirigenza rossonera

Continuano a passare le ore in quel di casa Milan, cui aria che si respira è una delle più tese degli ultimi anni. La sconfitta in Supercoppa non ha fatto altro che peggiorare il morale della Milano rossonera, chiamata a rialzarsi a gran voce dai propri tifosi.

Poca concretezza e troppe batoste incassate da un Milan che, davanti agli occhi dei tifosi delusi, tutto sembra fuorché il magico comparto rossonero plasmato da Pioli e divenuto campione d’Italia la scorsa annata. Fra i tanti irriconoscibili, anche il trascinatore Rafael Leao, ultimamente in grado di far parlare di se più per le vicende extra-campo. A tal proposito, giungono novità sul rinnovo del portoghese.

Rinnovo Leao, il troppo tempo perso non piace al Milan

A riportarlo, la Gazzetta dello Sport, che parla di ancora troppi intoppi interni alla trattativa. In primis, le troppe figure da accontentare, partendo da giocatore e dirigenza passando poi per Jorge Mendes e la famiglia del portoghese. Inoltre, il quotidiano rosa narra anche di un recente incontro in sede fra società Milan ed agente, slittato e provocando qualche grattacapo di troppo a Paolo Maldini.

L’ex capitano rossonero e Massara pare siano rimasti sempre in contatto con l’intero entourage di Leao, con però il passare del tempo a render sempre più teso il discorso rinnovo. Le tempistiche, ormai dilatate a dismisura, non rendono infatti felice il Milan, cui volontà di chiudere definitivamente la pratica risalgono addirittura a prima del Mondiale e slittate inesorabilmente in un clima sempre più complicato.

