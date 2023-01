La Russa esce allo scoperto sul futuro di San Siro: l’annuncio

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa si è espresso riguardo il possibile abbattimento di San Siro per far spazio al nuovo stadio di Milan e Inter.

In particolare, La Russa, che già negli scorsi giorni si era già dichiarato contrario all’attuale progetto di abbattimento della Scala del Calcio, ha svelato a chi spetterebbe la decisione finale in merito. Inoltre, egli ha suggerito un possibile compromesso che potrebbe accontentare tutte le parti.

Di seguito, le sue dichiarazioni in merito, estratte dall’intervista concessa ai microfoni del Corriere della Sera:

“Quella è una vicenda che non riguarda il governo ma il Comune di Milano. A cui spetta la decisione finale sullo stadio. Ho parlato da milanese. Così come avevo già parlato col sindaco Sala esponendo la mia idea di costruire il nuovo stadio accanto a quello di San Siro. Comunque sia, per come sta procedendo la vicenda, glielo posso dire per certo: San Siro non sarà mai abbattuto“