Calciomercato Milan, tutto fatto per il rinnovo di Bennacer: c’è la data della firma

Il Milan è rientrato dalla pausa per i Mondiali in Qatar vincendo contro la Salernitana e oggi dovrà affrontare la Roma di Mourinho in una partita decisiva.

Intanto la finestra invernale di calciomercato entra nel vivo e la società rossonera prova a limare tutti i dettagli per tentare l’assalto al secondo Scudetto sonsecutivo.

La prima mossa di Maldini e Massara è stata quella di blinare Bennacer. Il regista aveva il contratto in scadenza nel 2024 e le trattative tra il calciatore e i rossoneri si sono concluse con l’accordo per un rinnovo fino al 2027.

Milan Rinnovo Bennacer

Sono stati definiti gli ultimi dettagli che vedranno Bennacer vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027

Il centrocampista classe ’97 ha ottenuto un ritocco dell’ingaggio che passerà da 1,7 milioni a 4 milioni a stagione.

Milan, si attende solo la firma sul rinnovo di Bennacer

Viene confermata la clausola rescissoria di 50 milioni e la firma e già a partire dalla prossima settimana si attende l’ufficialità

Il rinnovo dell’algerino è il primo obiettivo di mercato raggiunto dai rossoneri, che sperano di convincere anche Giroud e Leao a rinnovare.

Francesco Buffa