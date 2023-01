Dure critiche a Pioli: “La difesa a 3 al Milan crea confusione”

A seguito della rimonta subita dal Milan per mano della Roma nei minuti finali della partita, in molti hanno evidenziato le colpe di Stefano Pioli.

In particolare, il noto telecronista di DAZN Stefano Borghi ha voluto evidenziare nel post partita della gara come quanto avvenuto ieri dopo il passaggio alla difesa a 3 non sia stato un episodio isolato, bensì di una situazione con già diversi precedenti, tra i quali, ultimo in ordine di tempo, il match contro la Salernitana.

Borghi critica duramente Pioli: l’analisi sul passaggio alla difesa a 3

Di seguito, l’analisi completa di Borghi:

“C’è un contesto tattico da mettere sul tavolo. Ancora una volta il Milan si è messo con la difesa a 3 nel finale di partita, com’era successo anche a Salerno, e prende gol. Era una situazione esplorata anche prima della sosta Mondiale e secondo me la difesa a 3 nel Milan crea un po’ di diversità, diciamo. Un po’ di confusione e di disabitudine”

Ruggero Gambino