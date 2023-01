Milan-Roma, Pioli: “Spero di recuperare alcuni infortunati per le prossime gare”, poi la risposta sullo Scudetto

Dopo la vittoria con la Salernitana, il Milan è atteso dal big match di San Siro contro la Roma di Mourinho.

Alla vigilia della gara, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

Foto: Getty Milan Roma Pioli conferenza

Pioli ricorda Vialli: “Perdiamo un campione dello sport e della vita”

“Con Gianluca abbiamo giocato insieme in Under 21, purtroppo il 2023 non è iniziato bene perché abbiamo perso un campione dello sport e della vita, per tutti i valori che è riuscito a trasmettere. Faccio le mie sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Infortuni Milan, l’annuncio di Pioli in vista di Milan-Roma

Sulla Roma:

“La Roma è una squadra forte, ha qualità davanti e anche fisicità, è un’avversaria da rispettare.”

Sugli infortunati:

“Domani saremo gli stessi di Salerno, spero di recuperare qualcuno in vista della Coppa Italia contro il Torino. De Ketelaere ha fatto bene, è un calciatore su cui faccio affidamento”.

“Su Maignan non abbiamo tempistiche precise, non so dirvi se rientrerà tra due-tre-quattro settimane. Non posso dirvi una data precisa, perché al momento non c’è. Il muscolo non risponde ancora al meglio”.

Sulle occasioni da gol sbagliate a Salerno:

“Possiamo fare sicuramente meglio, perché sappiamo quanto sia importante sbloccare le partite, anche se già lo facciamo spesso ad inizio gara. Per la qualità dei miei giocatori qualche gol in più bisognerà pur segnarlo”.

Scudetto? Risponde Pioli in conferenza stampa

“Sappiamo che per rivincere lo Scudetto serviranno tanti punti, non dobbiamo pensare al Napoli, ma dobbiamo guardare a noi, a quello che dobbiamo fare”.

Milan snobbato dagli addetti ai lavori per lo Scudetto?

“Noi ci sentiamo una squadra pronta per vincere la partita di domani e non dobbiamo pensare a quello che dicono gli altri. Ognuno ha il suo pensiero”.

Mourinho l’anno scorso disse che era stato un piacere tremendo dire no al Milan, mentre per lei…

“Ognuno può esprimere le sue opinioni. Il Milan per me è stato una grande occasione e me la giocherò al massimo fin quando potrò”.

Vranckx e Thiaw possono trovare spazio domani?

“La possibilità c’è in ogni singola partita, ma credo che in questo momento dare continuità può essere la scelta giusta. Sono due ragazzi che hanno qualità e disponibilità, sono pronti per giocare”.

Sulla gestione di Giroud:

“Sta molto bene fisicamente e mentalmente. Poi è chiaro che ci saranno tantissime partite e ci sarà bisogno di tante giocatori. Sto vedendo atteggiamenti positivi da parte di tutti”.

Rinnovo Leao e rientro Ibrahimovic

Su Leao:

“Non parlo con lui del contratto, ma del campo e della partita di domani. Sa che deve essere determinante in tutte le partite”.

Su Ibrahimovic:

“Ibrahimovic tornerà a lavorare settimana prossima come era previsto, poi da lì si vedrà. Kjaer sta lavorando per migliorare la sua condizione fisica, non ha avuto un infortunio specifico”.