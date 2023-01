Ultime notizie Milan, San Siro da record con il Torino: non era mai accaduto!

L’entusiasmo dei tifosi del Milan rimane alle stelle nonostante la brusca frenata, specialmente viste lo modalità con le quali è maturata, di domenica sera contro la Roma. Il tifo rossonero non ha intenzione di affievolirsi nonostante il momentaneo terzo posto a discapito della Juventus e i sette punti di distanza dalla capolista Napoli.

Lo testimonia il fatto che il match di domani sera valevole per l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Torino sarà visto da San Siro da un totale di 60 mila spettatori tra abbonati e biglietti venduti. Numeri davvero importanti, che valgono un record, considerando che sarà la sfida con più pubblico in assoluto nella storia del club, per quanto riguarda un ottavo di Coppa Italia.

Milan San Siro record

I numeri del Milan al botteghino non fanno più notizia, dall’avvento di Stefano Pioli sulla panchina rossonera si registrano incrementi notevoli sugli spalti di San Siro. D’altronde, il rullino di marcia è sensibilmente cambiato negli ultimi due anni, culminato con la vittoria dello scudetto dello scorso anno che mancava da ben 11 stagioni.

Sebbene si tratti di un match di Coppa Italia, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni a Milano. Una spinta in più per il Milan di Pioli, alla ricerca della continuità che la scorsa stagione li ha visti salire sul gradino più alto del podio.

Matteo Gregori