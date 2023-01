Milan-Sassuolo, Pioli ha deciso: sorpresa sulla trequarti!

Il Sassuolo è un po’ la bestia nera del Milan degli ultimi anni, ma domani i rossoneri non possono pensare a numeri e ricorrenze. Per i ragazzi di mister Stefano Pioli un solo pensiero fisso: la vittoria.

I tre punti sono obbligatori per riprendere la retta via dopo i tonfi contro Inter e Lazio. Il Diavolo si presenterà alla sfida senza gli squalificati Tomori – reduce dall’espulsione contro i biancocelesti – e Bennacer.

Milan Sassuolo De Ketelaere

Milan-Sassuolo, Pobega in pole per un posto al fianco di Tonali

La più bella notizia per Pioli e i tifosi rossoneri in vista del match contro il Sassuolo è certamente il ritorno in campo dal primo minuto di Theo Hernandez. A completare il reparto arretrato, vista anche l’assenza di Tomori, ci saranno Kjaer e Kalulu oltre al solito Calabria sulla fascia destra.

Altra grossa novità in mezzo al campo: con Bennacer assente per squalifica, spazio a Pobega dal primo minuto. L’ex Torino è in netto vantaggio su Krunic per un posto al fianco di Tonali.

Sulla trequarti Pioli dovrebbe dare fiducia a De Ketelaere: insieme a lui Leao e Saelemaekers in appoggio al solito Giroud.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI