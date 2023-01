Milan-Sassuolo, Leao parte dalla panchina: chi giocherà al suo posto

Rivoluzioni in corso per il Milan di Stefano Pioli. Dopo le prestazioni negative delle ultime settimane, le scelte di formazione fatte dal tecnico rossonero sembrano aver un intento chiaro, quello di lanciare un messaggio forte all’ambiente e ai giocatori stessi.

Clamoroso Milan: Leao in panchina, dentro Rebic

Nessuno ha il posto assicurato, neanche Rafael Leao. Il portoghese partirà dalla panchina contro il Sassuolo, al suo posto agirà Rebic.

Le sorprese però non finiscono qui: in difesa non ci sarà Kjaer. Dentro dal primo minuto Gabbia che, insieme a Theo, Kalulu e Calabria, andrà a comporre il quartetto difensivo.

Leao Milan Sassuolo

Sulla trequarti chance per De Ketelaere dal primo minuto, con Brahim che siederà in panchina. Al posto di Bennacer, squalificato, agirà Krunic, che ha vinto il ballottaggio su Pobega.

Non ci sarà Dest, fermato da un affaticamento muscolare.

Formazioni ufficiali, le scelte di Pioli

Di seguito le formazioni ufficiali:

Milan (4231): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud