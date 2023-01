Crollo Milan, l’ex Juve durissimo: “Pioli è troppo nervoso”

Il Milan sta attraversando un momento delicatissimo. Il 2023 rossonero sembra veramente essere iniziato col piede sbagliato per i ragazzi di Pioli che, dopo la sconfitta in Supercoppa, hanno subito la batosta interna con il Sassuolo.

Milan, Tardelli duro con Pioli

Marco Tardelli, Campione del Mondo nel 1982 e colonna portante della Juventus, ha parlato proprio del Milan e della situazione rossonera a 90° Minuto, trasmissione di Rai 2. L’ex calciatore ha voluto dare la sua visione sulle difficoltà nel 2023 per il Diavolo.

FOTO: Getty – Pioli-Inter-Milan

Tardelli ha detto: “Questo Milan è crollato dopo lo Scudetto. Lo scorso campionato è stato vinto dai rossoneri, ma perso soprattutto dall’Inter. Inoltre il Mondiale ha dato a Pioli giocatori stressati fisicamente e mentalmente, come Giroud e Theo Hernandez“.

Tuttavia non si chiude qui l’analisi di Tardelli, che ha qualcosa da dire anche su Pioli: “Mi è parso nervoso davanti alle telecamere. Non ha neanche risposto alla domanda di un giornalista, andandosene via”. Insomma Tardelli non ci è andato giù leggere con un Milan che si è chiamato fuori da solo dalla lotta Scudetto.

Enrico Coggiola