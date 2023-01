Milan-Sassuolo, ottime notizie per Pioli: due big pronti al rientro!

Il Milan non sta attraversando un buon periodo, la squadra di Pioli è apparsa in netta difficoltà dal punto di vista del gioco e della condizione e, infatti, gli ultimi risultati sono stato davvero deludenti.

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia e la pesante sconfitta in Supercoppa contro l’Inter, i rossoneri hanno subito una batosta anche in campionato contro la Lazio.

Stefano Pioli, Milan (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) (Photo by FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images)

Il diavolo è in crisi ma ora non c’è più tempo per recriminare, i rossoneri devono rialzarsi e tornare alla vittoria.

Pioli sorride, sono pronti al rientro in gruppo

In tal senso giungono importanti notizie per il tecnico del Milan, infatti, come riportato da Pazzi di Fanta, sito gestito da Gianluca Di Marzio, ci sono preziose novità riguardanti Theo Hernandez e Calabria.

Entrambe nella giornata odierna hanno svoltato un lavoro personalizzato propedeutico per poi rientrare domani a pieno regime in gruppo.

Theo Hernandez, Milan (Getty)

In vista del Sassuolo, dunque, Pioli spera di avere entrambe i terzini al cento per cento della forma così da poter scacciare via i fantasmi di queste ultime uscite e tornare a conquistare i tre punti.

Achille Strombetta