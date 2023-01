Theo Hernandez suona la carica per il Milan: il messaggio social!

La Supercoppa Italiana ha definito ufficialmente una fase di stallo per il Milan, certificando una condizione fisica non ottimale della squadra di Stefano Pioli, la quale ha bisogno di ritocchi in questa sessione di calciomercato, specialmente per quel che riguarda il ruolo di esterno destro.

Nei momenti di crisi vengono fuori i leader e all’interno del mondo milanista uno di questi è Theo Hernandez, terzino sinistro che nel giro di poco tempo è diventato un pilastro della squadra rossonera, fondamentale quanto Maignan, Leao e Tonali.

Il giocatore francese ha scelto i social per esprimere i suoi pensieri e caricare non solo l’ambiente rossonero ma anche la squadra.

Theo Hernandez sui social: “A volte si vince, a volte si perde”

Milan Theo Hernandez dichiarazioni

Queste le parole twittate da Theo Hernandez sul suo profilo personale: “A volte si vince, a volte si perde. Non arrendetevi mai e andate sempre avanti. Dai ragazzi ! Grazie per il vostro sostegno“

Vedremo se alle parole del terzino francese seguiranno i fatti, magari a partire dal match fondamentale di martedì sera all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Alfonso Martino