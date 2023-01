Milan-Torino, Juric perde un titolare per il match di Coppa Italia: le condizioni

Mercoledì 11 gennaio si svolgerà Milan-Torino, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita si terrà a San Siro e la vincitrice del match giocherà i quarti di finale contro la vincente tra Sampdoria e Fiorentina, partita in programma per giovedì 12 gennaio.

Torino, Juric perde un titolare: salterà la partita contro il Milan

Il Torino, in vista della partita, ha reso note le condizioni di Valentin Lazaro attraverso un comunicato ufficiale:

“Gli esami strumentali cui è stato sottoposto oggi Valentino Lazaro, post trauma contusivo-distorsivo al ginocchio nel corso della partita Salernitana-Torino, hanno evidenziato una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori accertamenti“.

Milan-Torino Juric Coppa Italia

Milan-Torino, dove vedere il match in tv e streaming

La partita sarà possibile vederla sul canale Mediaset Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity a partire dalle ore 21. Ancora in dubbio per il Milan la presenza di Junior Messias, di Divock Origi, Rade Krunic e Simon Kjaer.

Giacomo Pio Impastato