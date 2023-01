Lo Spezia accelera per un giocatore del Milan: la notizia

La dirigenza rossonera continua a lavorare sia in entrata che in uscita.

Dopo l’acquisto a titolo definitivo del portiere colombiano Devis Vasquez, Maldini e Massara pensano a qualche cessione. In particolare, sul fronte portieri, inizia ad esserci troppa abbondanza in rosa.

Mirante mercato

Lo Spezia mette nel mirino Mirante! Trattativa ben avviata

Secondo quanto raccolto dalla redazione Serieanews.com, Lo Spezia allenato da Luca Gotti ha messo nel mirino l’acquisto di Antonio Mirante.

Dopo l’acquisto di Devis Vasquez e la promozione di Tatarusanu come vice Maignan, il portiere classe 1983 si trova chiuso e con le possibilità di giocare ridotte al minimo. Il club ligure, con gli infortuni di Dragowski e Zoet, offre al giocatore la possibilità di giocare immediatamente come titolare. Inoltre, la proposta di contratto vede un accordo per un anno e mezzo. La trattativa sembra ben avviata, il calciatore è molto tentato dall’accettare la proposta spezzina aumentando l’ottimismo in una chiusura immediata dell’affare.

Dunque, l’avventura di Mirante in rossonero, sembra arrivata al capolinea.