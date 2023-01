Nesta incorona Theo: “Può giocare in tutti i top club”, poi bacchetta Leao

Intervenuto in diretta nella nota trasmissione Twitch: “Bobo TV”, Alessandro Nesta storico difensore ex Milan e Lazio ha rilasciato diverse dichiarazioni e c’è stato modo di parlare dei rossoneri e di alcuni elementi della squadra. In particolare Nesta si è riferito a Theo Hernandez e Leao, i due membri della catena di sinistra che ha fatto la fortuna di Pioli e che è risultata chiave per lo scudetto dello scorso anno. Sul francese ha detto: “Theo è pronto per una grande squadra, ora bisogna anche pesare cosa ha lasciato il mondiale. lo vedo come un giocatore che può giocare nelle squadre più forti d’Europa, magari in altri contesti rende anche di più”.

Nesta Theo Hernandez Rafael Leao AC Milan

Nesta su Leao: “Thiago Silva lo capiva con la sigaretta”

Proseguendo tra le dichiarazioni si sente il difensore bacchettare Leao, pur riconoscendone l’incredibile talento: “Leao come potenzialità può giocare ovunque, ma per me ancora non riconosce lo spazio, continua a venir dentro ma lo capiscono. Thiago Silva lo capiva con la sigaretta. con la gamba che ha deve attaccare lo spazio senza pallone nei piedi. però alto livello, se fa questo step può giocare ovunque anche lui. sono due giocatori straordinari.”

“Il Milan deve intervenire sulla panchina, no puoi friggere sempre gli stessi 11 e farli andare a 2000 per due anni, la panchina deve cambiarti la partita. Degli 11 io andrei su un centravanti, farei all-in, Zlatan e Giroud hanno la loro età. serve un attaccante che la mette dentro, che allunghi la squadra”.

Enrico Tiberio Romano