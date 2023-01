Nesta si espone su Tomori e Kalulu, le dichiarazioni

Nella storia, i rossoneri hanno sempre avuto in rosa difensori di prima fascia, tra i migliori d’Europa

Tomori e Kalulu, ormai da due anni, sono i punti fissi della difesa del Milan. A suon di ottime prestazioni sono infatti riusciti a conquistare la piena fiducia del pubblico e di Stefano Pioli. Alessandro Nesta, ex gloria milanista e della Nazionale, ha parlato al canale Youtube della Lega Serie A, esprimendo il proprio pensiero riguardo i due giocatori.

Nesta su Tomori e Kalulu

Nesta incorona Tomori e Kalulu: “Giocatori perfetti per il Milan”

Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Alessandro Nesta su Tomori e Kalulu: “Per me hanno preso giocatori funzionali per lo stile di gioco di Stefano Pioli. Il Milan vuole pressare alto, con i propri difensori poco dentro l’area di rigore, dunque necessitano di giocatori con molta gamba. Perciò Tomori e Kalulu sono due profili perfetti per il Milan. Uno dei maggiori pregi del lavoro di Maldini rimane il fatto che il mercato va di pari passo con la parte tattica”.