Nuovo San Siro, interviene Salvini: “Basta perdere tempo”, poi il consiglio sulla zona dove costruire l’impianto

L’affaire inerente al nuovo stadio di Milano sta continuando a far parlare di sé, come è normale che sia quando si mescolano calcio e politica. Sul nuovo impianto che andrebbe, usiamo il condizionale, ad essere la nuova casa del calcio milanese è stato detto di tutto.

Nuovo San Siro, le parole di Salvini

Infatti ha voluto dire la sua sull’argomento anche Matteo Salvini, vicepremier e Ministro delle Infrastrutture. Secondo Salvini non esistono più le condizioni per costruire un nuovo stadio nel comune di Milano.

FOTO: Tweet-Salvini-Nuovo San Siro

Salvini non ha preso bene l’ennesimo rallentamento, dopo che il Comune ha deciso di prolungare lo slittamento per rendere attivo il vincolo sul San Siro attuale. Il vincolo renderebbe impossibile la demolizione del Meazza, come spiegato da Sgarbi, visti i 70 anni passati dalla costruzione.

In merito si è espresso su Twitter Salvini, manifestano tutto il suo disappunto sulla vicenda: “Abbiamo già perso troppi anni, Milan e Inter non possono più perdere tempo. Si costruisca uno stadio nuovo, bello, moderno e sicuro a Sesto San Giovanni. Basta con ritardi e soldi sprecati”.

Enrico Coggiola