Allenamento Milan, buone notizie per Pioli in vista del Lecce: la novità

Il Milan è stato eliminato a sorpresa dalla Coppa Italia per mano del Torino. Ieri sera a San Siro infatti i rossoneri hanno deluso le aspettative, perdendo per 1-0 nonostante la superiorità numerica negli ultimi venti minuti.

C’è da dire che la formazioni di Pioli però era stata adattata all’emergenza inforuni che si è abbattuta sui Campioni d’Italia.

Origi Kjaer Milan

Il Milan infatti ha dovuto adattare De Ketelaere al ruolo di punta per poter far riposare Olivier Giroud.

Secondo Sportitalia, dagli allenamenti della giornata di oggi sembrano arrivare notizie positive per mister Pioli, che potrebbe ritrovare due assenti in vista della gara di campionato contro il Lecce,

Si tratta di Kjaer e Origi, che sono rimasti assenti per molto tempo ma il loro rientro è fondamentale per sfoltire la lista degli infortunati.

Importante soprattutto il recupero dell’attaccante belga, che permette coì di far respirare il reparto offensivo rossonero, in disperato bisogno di rincalzi in modo da non dover più adattare calciatori provenienti da altre zone del campo.

Francesco Buffa