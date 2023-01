Buone notizie per Pioli per Lecce-Milan: infortunio alle spalle per l’attaccante

Stefano Pioli può tornare a sorridere in vista della partita di domani contro il Lecce. Infatti un attaccante della rosa rossonera sembra essere tornato dall’infortunio e potrebbe tornare in campo con il Milan proprio da domani. Pioli sorride, torna disponibile Origi Dopo aver giocato soltanto otto partite sulle 24 totali del Milan, torna a disposizione di mister Stefano Pioli Divock Origi. L’attaccante infatti non si è rivelato il rinforzo voluto dai rossoneri. Giocando soltanto una piccola parte di stagione, Olivier Giroud è stato costretto a fare gli straordinari nonostante il Mondiale di mezzo. Pioli Origi Milan Con il ritorno di Divock Origi mister Stefano Pioli potrebbe far rifiatare il proprio attaccante titolare senza alcun problema e senza rischi, considerando le prestazioni di Charles De Ketelaere quando schierato prima punta. LEGGI ANCHE: Calciomercato, De Zerbi fa un favore al Milan: Maldini studia il colpo dal Brighton Origi, quando avverrà il rientro in campo Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo di Stefano Pioli è di riavere il proprio attaccante già in piena forma contro il Tottenham agli ottavi di finale di Champions League. Giacomo Pio Impastato SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Sei qui: Home » News » Buone notizie per Pioli per Lecce-Milan: infortunio alle spalle per l’attaccante