Bennacer squalificato, chi agirà in mediana tra Pobega e Krunic? La scelta di Pioli

Oggi è la giornata di Milan-Sassuolo. I rossoneri, reduci dalla batosta dell’Olimpico contro la Lazio, non possono permettersi ulteriori passi falsi.

Pioli sta sciogliendo in queste ore gli ultimi ballottaggi. I dubbi maggiori sono in mediana, con Bennacer che non sarà della partita, vista la squalifica rimediata nell’ultima partita per somma di ammonizioni.

Krunic o Pobega? Le ultime in vista di Milan-Sassuolo

Pobega sembrava essere in pole per una maglia da titolare, ma secondo Sky Sport sarà Krunic ad avere la meglio e ad affiancare Tonali.

Krunic Pobega ballottaggio

Milan-Sassuolo, chance per De Ketelaere!

Scelta a sorpresa anche sulla trequarti. Pioli si affiderà a De Ketelaere, con Brahim che inizialmente partirà dalla panchina.

Recuperati a pieno Calabria e Theo, che comporranno il classico quartetto di difesa insieme a Kjaer e Kalulu. Davanti agiranno ancora gli intoccabili Giroud e Leao, con Saelemaekers pronto ad una nuova occasione da titolare.

MILAN (4231): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.