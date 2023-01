Pobega carica il Milan: “La Coppa Italia serve per continuare il percorso!”

Il Milan affronterà questa sera il Torino agli ottavi di Coppa Italia. San Siro risponderà presente, più di 60 mila tifosi e record per un ottavo di Coppa.

Pioli sta pensando di far rifiatare qualche titolare, come Leao e Giroud, e per farlo i rossoneri potrebbero iniziare la partita con la difesa a tre, mossa criticata nell’ultima gara contro la Roma.

In difesa partirà dal primo minuto Gabbia, nei cinque a centrocampo ci sarà spazio per Dest, Vranckx e Pobega, mentre in attacco agirà da riferimento offensivo Charles De Ketelaere.

Proprio Pobega, che ha siglato il secondo gol del Milan contro i giallorossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset:

Pobega Milan Coppa Italia

“Coppa Italia? È stato confermato più volte dal mister, da Maldini, dal capitano che vogliamo essere competitivi in ogni competizione e l’obiettivo è quello di vincere almeno una competizione, portare a casa una coppa per continuare il percorso e migliorare in mentalità e approccio a tutte le competizioni che affrontiamo“.

Il primavera Milan ha giocato nei granati proprio l’anno scorso, collezionando ben 33 presenze e 4 gol in Serie A, e la successiva conferma nella squadra di Pioli, a causa dell’ottima stagione disputata.