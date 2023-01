Pobega può lasciare il Milan già a gennaio? Tentativo in extremis da parte di un club di Serie A

Il Milan è entrato ufficialmente in un periodo di crisi dopo i cinque gol subiti a San Siro contro il Sassuolo nella partita ieri.

Evidentemente qualcosa nella squadra di Pioli non sta funzionando come vorrebbe il mister perchè il Milan che ha conquistato lo Scudetto lo scorso anno sembra un ricordo sbiadito.

Molti puntano il dito contro le decisioni di mercato compiute dalla dirigenza in occasione del calciomercato estivo. Tanti nuovi arrivi infatti stanno faticando a trovare spazio nelle gerarchie dell’allenatore.

Pobega Milan Torino

Tra questi rientra anche Tommaso Pobega, rientrato dal prestito quest’estate dopo una stagione al Torino.

Con la maglia granata aveva sfoggiato delle ottime prestazioni, convincendo il Milan a riportarlo in rossonero.

Pobega può tornare al Torino a prendere il posto di Lukic, in partenza verso il Fulham

Tuttavia sembra che il Torino voglia riappropriarsi del centrocampista classe ’99 e sta tentando di intavolare una trattativa con la dirigenza rossonera.

A riportarlo è Orazio Accomando su suo profilo Twitter. Secondo il giornalista di DAZN, i granata vorrebbero il ritorno di Pobega per sostituire Lukic, ormai in partenza in direzione Premier League.

L’operazione però si preannuncia difficile da concludere negli ultimi giorni di questa finestra invernale, perchè il Torino ha già concluso un’operazione importante prelevando Ilic dal Verona.

Francesco Buffa