Salernitana-Milan, dubbio sulla trequarti per Pioli: le ultime

“Non mancano gli infortuni tra i rossoneri, ma Pioli recupera due pedine importanti sulla destra: tornano titolari Calabria e Saelemaekers, assenti dopo la gara di Empoli dell’1 ottobre. In porta, vista l’assenza di Maignan, toccherà a Tatarusanu. Nessun dubbio sull’impiego di Giroud come terminale offensivo, alle sue spalle Brahim Diaz è in vantaggio su De Ketelaere“.

Questa, secondo quanto riportato da Sky Sport in serata, è la situazione in casa Milan a poche ore dal match contro la Salernitana di domani.

Stefano Pioli è pronto a proporre l’11 tipo rossonero – eccezion fatta per Maignan – con qualche dubbio ancora da risolvere.

A difendere la porta di Tatarusanu ci sarà il quartetto difensivo titolare composto da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo, mentre le chiavi del centrocampo saranno affidate a Bennacer e Tonali.

Salernitana Milan Ultime

A supporto di Olivier Giroud ci saranno Saelemaekers, Brahim Diaz (favorito su De Ketelaere) e Rafael Leao.

Salernitana-Milan, ballottaggio sulla trequarti: le probabili scelte

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All: Pioli

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Fazio, Daniliuc; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek. All: Nicola