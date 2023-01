Quanto guadagnerà il Milan in Supercoppa? I premi e gli incassi

Con il derby tra Milan e Inter di questa sera terminerà il contratto tra Lega Serie A e Arabia Saudita. L’accordo, dal valore di 23 milioni di euro, prevede la disputa di tre edizioni di Supercoppa nell’arco di

un quinquennio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sfida di stasera vale 7,5 milioni, di cui il 10% andrà alla Lega per i costi di organizzazione. La cifra rimanente però non andrà interamente spartita tra Inter e Milan.

Delibera firmata a marzo: cosa cambia per gli incassi del Milan

Nel marzo 2022, infatti, è stata approvata una delibera che prevede di sommare il valore delle tre edizioni dal 2021 al 2024, per poi dividerle in parti uguali e distribuirle a tutte le squadre partecipanti.

Milan Supercoppa Incassi

Questa soluzione puntava ad eliminare le differenze economiche tra un’edizione disputata all’estero e un’altra disputata in Italia, come quella dello scorso anno che, a causa Covid, si giocò in un San Siro dimezzato.

Diritti televisivi: quanto guadagnerà il Milan

Per sapere quanto incasserà per esattezza il Milan bisognerà attendere almeno la prossima edizione. Sicure solo le cifre legate ai diritti televisivi: dei 2 milioni totali, 1.2 andranno al vincitore, 800 mila euro al secondo classificato.