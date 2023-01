Rinnovo Giroud, il Milan vuole accelerare: cifre e dettagli!

Non un gran periodo per il Milan. Questo inizio 2023 ha fatto emergere le tante difficoltà dei rossoneri, ad ora lontani parenti della squadra degli ultimi due anni circa.

I punti persi in campionato contro Lecce e Roma, la vittoria sofferta contro la Salernitana, l’eliminazione in Coppa Italia contro il Torino e la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter devono essere messe subito da parte, per provare a ritrovare la giusta voglia e tornare a fare quanto di buono fatto prima di questi scivoloni.

Nel frattempo, però, oltre ai fatti di campo, bisogna pensare anche al mercato e ai rinnovi dei big.

Oltre alla situazione legata a Leao, alla dirigenza rossonera preme anche quella riguardante Giroud.

Rinnovo Giroud: a fine gennaio ci sarà l’accelerata

Getty Images, Giroud, Milan, rinnovo

L’attaccante francese attende il suo turno per quanto riguarda il rinnovo di contratto. I contatti tra club ed entourage del giocatore avranno un’accelerata a partire dalla fine del mese di gennaio.

I rossoneri sperano di dover pensare, a fine mese, solo al rinnovo del bomebr transalpino, con il rinnovo di Leao già raggiunto.

Per quanto riguarda Giroud, comunque, non è ancora chiaro quali sarebbero cifre e dettagli, anche se Tuttosport ipotizza un contratto di un anno con uno stipendio che potrebbe leggermente alzarsi dagli attuali 3.5 milioni a 4.