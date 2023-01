Rinnovo Leao, quando ci sarà l’incontro decisivo? La rivelazione

Rafael Leao si dimostra sempre più l’uomo decisivo per il Milan e l’ultima prestazione contro la Salernitana fa capire quanto il portoghese possa essere un valore aggiunto, anche per quest’anno, per la lotta Scudetto.

A sottolineare l’ulteriore crescita è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di un calciatore che si è distinto anche per l’impegno dal punto di vista tattico: mai come a Salerno, si è visto un Leao così disciplinato tatticamente e Stefano Pioli non ha perso occasione per rimarcarlo nel post partita, evidenziando come la partita del portoghese contro la Salernitana sia stata la migliore di Rafa da quando il mister è alla guida del Milan.

Futuro Leao, presto l’incontro decisivo con il Milan per il rinnovo

Inoltre, in questi giorni si sta diffondendo ottimismo sul rinnovo di contratto. Nei prossimi giorni è previsto l’incontro decisivo con Ted Divmula, avvocato francese che cura gli interessi del giocatore.

(Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Sul tavolo, la proposta di 7 milioni di euro che, stando agli ultimi rumors, potrebbe rivelarsi decisiva (in positivo).