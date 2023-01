Botta e risposta tra Er Faina e Leao sui social: c’entra il rinnovo col Milan

Attraverso i propri profili social, Rafael Leao ha prontamente smentito una notizia di mercato divulgata da Er Faina a proposito del suo rinnovo col Milan.

La vicenda è nata proprio nel pomeriggio odierno, successivamente alla pubblicazione di una presunta esclusiva di calciomercato sul sito web del noto personaggio pubblico. L’indiscrezione, riportava di una richiesta da parte del padre dell’attaccante portoghese di circa 10 milioni di euro, più delle elevate commissioni a suo favore, per il prolungamento del contratto di suo figlio.

Sicuramente, tale soffiata era legata al fatto che il signor Antonio (il padre di Leao) era presente ieri sera sugli spalti di San Siro per assistere a Milan-Roma

Dopo poche ore dalla sua messa in rete, essa sarebbe giunta proprio al n°17 rossonero che, stufo delle numerose voci di mercato circolate in questi ultimi giorni a proposito del suo prolungamento, ha deciso di prendere posizione in merito con un post sul proprio profilo ufficiale Twitter, bollandola così: “fake news come sempre”.

