Roma, due big in dubbio per il match contro il Milan? Le ultime

Oggi è finalmente ricominciato il campionato di Serie A e le squadre sono tornate in campo dopo oltre un mese di pausa. Il Mondiale in Qatar è ormai alle spalle, quindi tutti i giocatori sono tornati nei rispettivi club.

In attesa dell’atteso match di stasera fra Inter e Napoli, nel pomeriggio le big non hanno deluso. I rossoneri hanno vinto in trasferta a Salerno, mentre la Roma ha trionfato all’Olimpico contro il Bologna.

Nonostante la vittoria, i giallorossi hanno visto uscire doloranti due protagonisti della partita, ovvero Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala.

I tifosi della Roma hanno vissuto momenti di panico, prefigurando l’assenza dei loro campioni nella delicatissima trasferta di domenica a San Siro proprio contro il Milan.

Sembra che però le condizioni di entrambi non siano per nulla allarmanti. Per Zaniolo infatti si parla di un banale fastidio al ginocchio mentre l’argentino sarebbe uscito per crampi.

Mourinho può tirare un sospiro di sollievo nella consapevolezza che potrà contare sulla sua rosa al completo per affrontare i Campioni d’Italia.

