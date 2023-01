Salernitana, infortunio per un titolare: Milan a rischio

Terminato il Mondiale, la febbre da Serie A torna a farsi sentire. Dopo una pausa che ai più è parsa interminabile, fondamentalmente per l’assenza dell’Italia, è giunto il momento di tornare a calcare i campi del Bel Paese. Per il Diavolo è ora di lasciarsi dietro le amichevoli, non esaltanti, e di concentrarsi sulla Salernitana.

Milan-Salernitana, infermerie al completo

Il cammino verso la sfida di mercoledì 4 gennaio, che sancirà la ripresa della Serie A, sembra un calvario. Entrambe le squadre stanno perdendo diversi pezzi per strada. Lo sanno bene i tifosi del Diavolo: la difesa rossonera senza Maignan è tutta un’altra cosa.

FOTO: Getty – Maignan-Milan-Napoli

Tuttavia anche la Salernitana non sta passando un bel momento dal punto di vista degli infortuni. Infatti i campani dovranno rinunciare al loro miglior giocatore della prima parte di stagione: Pasquale Mazzocchi.

L’esterno ha subito una distorsione al ginocchio nel ritiro della Nazionale e non sarà della partita. Inoltre la Salernitana è in apprensione anche per Tonny Vilhena. Il centrocampista ha infatti evidenziato alcuni problemi alla caviglia sinistra: nulla di grave, ma la partita di mercoledì sembra troppo vicina per poterlo recuperare.

Enrico Coggiola