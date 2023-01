Nuovo San Siro, continuano le polemiche: Milan ed Inter valutano mossa a sorpresa

Continua a tenere banco in casa Milan ed Inter, il tema relativo alla costruzione di un nuovo stadio che possa prendere il posto di San Siro.

I due club milanesi, ormai da diverso tempo, hanno deciso di optare per un nuovo impianto, piuttosto che per la ristrutturazione di quello attualmente in uso.

Il tema ha diviso e non poco, tra chi è favorevole all’innalzamento di uno stadio moderno sulla scia di quelli della Premier League, e chi invece spinge per un rinnovamento di San Siro.

Nuovo stadio, Inter e Milan indispettite: si valutano azioni legali

Le faide sulla questione, però, hanno portato ad una elevata perdita di tempo, con le due società che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sarebbero stufate del continua tira e molla.

San Siro, nuovo stadio, risarcimento

Al centro della questione, infatti, sarebbe finita la disputa tra il sottosegretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi ed il presidente del Senato Ignazio La Russa, relativa ad un eventuale vincolo per tutelare San Siro.

I due club, fino ad ora, non sono ancora intervenuti, in quanto convinti che la questione vincolo fosse destinata a sgonfiarsi da sola. Se così non dovesse essere, però, le società milanesi potrebbero anche avviare un’azione legale, per impugnare il vincolo considerato illegittimo, e per la richiesta di un risarcimento per il tempo e i soldi persi.