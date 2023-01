Supercoppa Italiana, novità in arrivo: l’annuncio di Rocchi

La Supercoppa italiana di quest’anno non sarà solo il Derby della Madonnina, protagonista del trofeo solamente una volta nella storia. Infatti questa edizione vedrà il primo impiego assoluto del fuorigioco semiautomatico, tecnologia che abbiamo visto all’opera ai Mondiali in Qatar.

Rocchi: “La Supercoppa sarà la gara inaugurale”

La conferma dell’utilizzo di questa nuova tecnologia è arrivata da Rocchi in persona. Infatti il responsabile e designatore di CAN A e B ha dato la conferma in conferenza stampa. Il numero uno degli arbitri italiani ha parlato del fuorigioco semiautomatico con Luigi De Siervo, AD della Serie A, in conferenza.

FOTO: Getty – Rocchi-fuorigioco semiautomatico-Supercoppa

I due hanno confermato la presenza della tecnologia rivoluzionaria a partire dalla Supercoppa italiana di questo 18 gennaio. Rocchi ha poi dichiarato: “Condivido la scelta di partire con il girone di ritorno. abbiamo scelto la Supercoppa come data inaugurale. Può essere uno strumento veramente importante”.

Rocchi ha chiuso dicendo come verranno amalgamati VAR e fuorigioco semiautomatico: “Vedrete che le decisioni saranno più automatiche. Servirà comunque la parte umana, VAR e AVAR resteranno fondamentali. Dovremmo utilizzare VAR e AVAR di qualità. Uno strumento di livello va messo in mano a professionisti di livello”.

Enrico Coggiola