Contro la Salernitana, pericolo diffida per un titolare: rischia di saltare Milan-Roma

Saranno Milan-Salernitana e Sassuolo-Sampdoria ad aprire la sedicesima giornata di Serie A, domani, alle 12.30.

Dopodiché, ci saranno altri due incontri alle 14.30 (Spezia-Atalanta e Torino-Hellas Verona), altri due alle 16.30 (Lecce-Lazio e Roma-Bologna), due alle 18.30 (Cremonese-Juventus e Fiorentina-Monza), infine, le ultime due alle 20.45 (Inter-Napoli e Udinese-Empoli).

Giornata, dunque, strapiena di calcio, dove spicca il big match tra l’Inter di Inzaghi e il Napoli di Spalletti e il Milan da spettatore interessato.

La squadra di Stefano Pioli avrà una trasferta tutt’altro che facile all’Arechi di Salerno, ma l’obiettivo per i campioni d’Italia e solo uno: vincere.

Il mister scioglierà gli ultimi dubbi di formazione solo domani, consapevole della difficilissima sfida contro la Roma di domenica e del fatto che uno dei suoi big è a rischio squalifica contro i giallorossi perché in diffida.

Tonali diffidato, rischia di saltare la Roma

Getty Images, Tonali, Milan, diffidato

Il Milan che si appresta a scendere in campo contro la Salernitana, si presenta in Campania con un diffidato.

Infatti, Sandro Tonali ha collezionato già quattro ammonizioni nelle prime quindici gare di campionato e un altro giallo, contro la squadra allenata da Nicola, potrebbe fargli saltare la prossima partita, che vedrà impegnati i rossoneri contro la Roma.

Sarebbe una grande perdita per Stefano Pioli, sia per la mole del giocatore e sia per la caratura della squadra di José Mourinho.

Tonali, dunque, se dovesse scendere in campo, cosa molto probabile, sarà chiamato a fare molta attenzione.