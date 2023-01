Vasquez si presenta: “Un sogno essere al Milan”, poi fissa l’obiettivo

Dopo l’ennesima brutta notizia sulle condizioni di Mike Maignan, ancora alle prese con il problema al polpaccio, il Milan ha deciso di acquistare un nuovo portiere, affiancandolo a Tatarusanu e Mirante.

La scelta è caduta sul classe ’98 Devis Vasquez,. Portiere colombiano che militava nel campionato paraguayano, precisamente nel Guaranì.

Dopo aver giocato in patria con Patriotas e La Equidad, si è trasferito nella stagione 2020/2021 in Paraguay.

I rossoneri, dunque, hanno preferito puntare su un portiere giovane e non su uno più esperto che conoscesse già calcio europeo e Serie A.

Vasquez si è presentato ai microfoni di Milan Tv, parlando della sua nuova avventura.

Le parole

Devis Vasquez, Milan, portiere

“Sono felice di questa prima avventura. Il Milan è una squadra grandissima e sono molto felice. E’ un sogno giocare nel Milan e in Italia, sono felice di stare qua”.

Dopodiché, continua: “E’ incredibile, desideravo venire in Italia e ancora di più in un grande club come il Milan. Qualsiasi giocatore che riceve una proposta del genere è entusiasta e fa di tutto per giocare in un club così grande”.

“Mi sono innamorato dell’Italia e ci sono tornato dopo il torneo di Viareggio. Ho imparato l’italiano bene ascoltando la musica, cercando su internet e senza nessun insegnante. Da quel momento, da quando sono tornato dall’Italia, in Colombia mi sono posto come sogno di tornare di nuovo in Italia“.

Sul suo modo di giocare, invece, dice: “Sono molto aggressivo e concentrato, proprio come dovrebbe essere un portiere: attento, leader e anche aiutare i miei compagni di squadra“.

Non può mancare, poi, un ricordo a Mario Yepes, suo connazionale ed ex Milan: “So che è stato qui. E’ un leader nella nazionale colombiana.”

Poi, fissa l’obiettivo: “Il talento non è mai abbastanza, non importa quanto talento hai, devi lavorare, lavorare, lavorare, lavorare e lavorare. Questa è la mia filosofia”.

Infine, sulla scelta del numero 77, dice: “L’ho scelto perché una persona molto vicina a me me l’ha chiesto e io ho accettato“.

Chiude con un saluto ai tifosi rossoneri: “Ciao tifosi del Milan, spero di vedervi presto. Un abbraccio“.