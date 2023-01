Zaniolo spiazza tutti: arriva la decisione sull’offerta del Bournemouth

Dopo il dietrofront del Milan, a causa delle richieste economiche della Roma ritenute eccessive, l’unico club rimasto in corsa per Nicolò Zaniolo era il Bournemouth, club di Premier League che attualmente è invischiato nella lotta per non retrocedere.

Nelle scorse ore è andato in scena, infatti, l’incontro tra l’agente dell’attaccante italiano ed i dirigenti delle cherries, i quali hanno confermato al procuratore la volontà di mettere il classe 1999 al centro del proprio progetto.

Calciomercato Milan, resta viva la pista Zaniolo: rifiutata l’offerta del Bournemouth

Nonostante l’allettante proposta, però, secondo quanto riportato da TMW, l’ex primavera dell’Inter avrebbe deciso di reclinare l’offerta dall’Inghilterra.

A questo punto, dunque, il calciatore sembra destinato a rimanere in giallorosso almeno fino al termine della stagione, salvo eventuali rilanci dell’ultimo minuto da parte della dirigenza del Milan

Per arrivare da subito al talento azzurro, però, i rossoneri non solo dovrebbero incrementare la proposta a livello economico, ma dovrebbero anche mettere sul piatto una formula che possa garantire al club capitolino la cessione a titolo definitivo del proprio giocatore.