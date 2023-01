Mercato Milan, Maldini non molla Zaniolo: la situazione

Domani sera a San Siro andrà in scena Milan–Roma. La sfida tra Pioli e Mourinho, squalificato quindi non sarà in panchina, è di fondamentale importanza per le sorti di questo campionato.

Il Milan non può perdere punti dal Napoli e deve mantenere il vantaggio su Juventus e Inter. La Roma deve continuare a inseguire l’obiettivo Champions League, che si complicherà e non poco in caso di sconfitta.

La partita non si giocherà solo in campo, ma anche fuori, lato calciomercato. Non è infatti un segreto che Paolo Maldini sia un grande estimatore di Nicolò Zaniolo, stella della Roma.

Il fantasista italiano è stato vicino al Milan in passato e il suo profilo è tuttora seguito dalla dirigenza rossonera.

Zaniolo Mercato Milan

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, l’ex Inter ha il contratto il scadenza nel 2024 e i giallorossi potrebbero decidere di cederlo in estate, così da monetizzare da una sua eventuale cessione.

Ad oggi Zaniolo sta dialogando per il rinnovo, ma non sembra trovare l’intesa per l’adeguamento. In caso di mancato accordo ecco che Maldini tornerà forte sul giocatore, che ha già fatto sapere di gradire la destinazione.

Anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund hanno chiesto informazioni, pronte per tentare l’affondo.