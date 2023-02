Berlusconi fa impazzire i tifosi: “Il Milan è la mia squadra del cuore, il Monza ancora no”

Alla vigilia di Monza-Milan, le parole di Silvio Berlusconi rilasciate ai microfoni di Sky. Una partita inevitabilmente dal sapore speciale per lui e Galliani, che hanno vissuto in rossonero 31 anni di successi.

Una sfida imperdibile: infatti, con ogni probabilità l’ex presidente milanista sarà in tribuna all’U-Power Stadium per assistere all’incontro.

Berlusconi Monza-Milan

Berlusconi elogia Maldini: “Gli voglio tanto bene, ha scritto pagine meravigliose del club”

Di seguito le dichiarazioni di Silvio Berlusconi alla vigilia di Monza-Milan.

L’amore per i colori rossoneri: “Il Milan è la mia squadra del cuore, una questione di famiglia. Il Monza al cuore ancora non ci è arrivato. L’ho preso perché dopo 110 anni meritavano la Serie A. Il sogno è lo scudetto, se succede ci meritiamo San Siro, menomale che hanno cambiato idea e non lo abbattono, è la storia del calcio. Vedere in campo i colori rossoneri mi emoziona sempre“.

Il rapporto con Maldini: “A Paolo gli voglio davvero bene, così come a Gullit che insieme a Van Basten hanno scritto pagine meravigliose del club“.