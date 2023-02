Brahim Diaz, il Milan valuta il riscatto dal Real ad una condizione!

Brahim Diaz è stato sicuramente il protagonista dell’andata degli ottavi di finale contro il Tottenham di Antonio Conte grazie ad un goal e a giocate di alta classe, che gli hanno fatto guadanare la standing ovation da parte dei centoquarantamila tifosi presenti a San Siro.

Resta però ancora da capire quale sarà il suo futuro, essendo ancora in prestito dal Real Madrid e con un riscatto mai esercitato dal Milan, almeno fino ad ora.

Calciomercato Milan, si valuta il riscatto di Brahim Diaz

Il trequartista spagnolo ha sempre ottenuto fiducia da parte del Milan. Ad inizio stagione il titolare era il neo acquisto Charles De Ketelaere, ma Diaz non ha perso le speranze e contro la Juventus l’8 ottobre ha ritrovato il posto da titolare.

Brahim Diaz Milan Real Madrid

La sua continuità sul campo gli sta permettendo di avere un possibile futuro ancora al Milan come numero 10 della rosa di Stefano Pioli. Due importanti fattori però pesano sul suo possibile riscatto: il rinnovo di Rafael Leao e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Come riporta la Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni Maldini e Massara incontreranno il Real Madrid per valutare il riscatto del numero 10 spagnolo. L’unica condizione sarebbe un possibile ritocco al ribasso per la cifra del riscatto che attualmente è di 22 milioni di euro.

Giacomo Pio Impastato