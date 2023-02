Brutte notizie per Calabria: svelati i tempi di recupero dopo l’infortunio!

La vittoria contro il Monza di ieri pomeriggio continua a dare morale agli uomini allenati da Stefano Pioli che, grazie al successo maturato nel primo tempo per 0-1, spera ancora in un posizionamento in zona Champions.

L’obiettivo ora è la sfida con l’Atalanta del 26 febbraio, big match decisivo per la rincorsa europea, in cui il tecnico rossonero, però, dovrà fare ancora a meno di uno dei punti cardine della rosa.

Calabria Infortunio Milan

Tegola per Pioli, Calabria ancora ai box per 15 giorni: le ultime

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, Davide Calabria – alle prese con un infortunio al muscolo dell’anca – non ci sarà per la sfida di domenica e rimarrà ai box per almeno altri 15 giorni.

Buona notizie invece sul fronte Maignan-Bennacer, entrambi alle prese con due infortuni diversi ma che, come abbiamo anticipato già in mattinata, sembrerebbero pronti per tornare a disposizione di Stefano Pioli.

“Sembra aver recuperato definitivamente Maignan che si candida a tornare a disposizione nella prossima giornata contro l’Atalanta. L’obiettivo concreto è quello di tornare titolare l’8 marzo a Londra contro il Tottenham. Sta per tornare pure Bennacer, dopo il problema muscolare accusato nei giorni scorsi“.