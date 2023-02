Buffon commenta il Milan: “Scudetto sorprendente!”

Il Milan, dopo l’ottima passata stagione conclusa con la vittoria dello Scudetto all’ultima giornata di Serie A, ha attraversato un periodo di crisi in questi inizio di 2023. Periodo che sembra essere verso la fine dopo le ultime due vittorie contro Torino e Tottenham.

Milan, Buffon sorpreso dalla squadra di Pioli

Buffon Milan Scudetto

Proprio del Milan ha parlato Gianluigi Buffon, portriere del Parma ed ex leggenda della Juventus, quest’oggi in un’intervista per La Stampa:

“Milan-Tottenham? Ho trascorso la serata di San Valentino con mia moglie, però so che ha offerto una buona prestazione, superando un momento duro e secondo me comprensibile. Il percorso negli ultimi anni è stato eccellente, ma lo scudetto è stato sorprendente. Non erano favoriti, e siccome confermarsi non è facile capita che qualcosa si inceppi e cominci a venir meno il circolo d’entusiasmo. Sono stati bravi a gestire le difficoltà“.

L’ex portiere dei bianconeri è rimasto quindi sorpreso dalla vittoria del Milan dello scorso campionato non ritenendo la squadra di Stefano Pioli tra le favorite.

Giacomo Pio Impastato