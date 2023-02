Tra i migliori talenti della Serie A, l’agente svela: “Piace al Milan”

Tra i profili preferiti di Maldini e Massara per il prossimo mercato c’è anche una delle più grandi rivelazioni di questa stagione in Serie A.

Il giocatore in questione è Lewis Ferguson, centrocampista scozzese classe ’99 del Bologna, arrivato in Italia a luglio 2022 dall’Aberdeen per 3,5 milioni di euro.

Milan Interesse Ferguson

Calciomercato Milan, l’agente di Ferguson esce allo scoperto: la richiesta minima del Bologna

In questa sua prima stagione con la maglia rossoblù, Ferguson si sta già affermando come uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato: ad oggi, sono 17 le presenze stagionali (13 da titolare), impreziosite da 3 reti.

Come svelato dal suo agente Bill McMurdo ai microfoni di Record Sport, quest’ottimo rendimento avrebbe attirato le attenzioni dei rossoneri e di un’altra big italiana:

“C’è l’interesse di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto. Ho persone che lavorano per me in Italia e hanno già ricevuto delle richieste. Credo che cercheranno come minimo 8 milioni di sterline (circa 9 milioni di euro). Detto questo, il Bologna ha venuto Hickey per 20 milioni di sterline e ha giocato solo 48 partite per loro. Ferguson merita il meglio. Ha imparato la lingua e una nuova cultura, questo gli ha fatto bene”.

Ruggero Gambino