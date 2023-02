Maldini studia il colpo dalla Francia, ma la concorrenza per il Milan è agguerrita!

Ultime notizie di mercato in casa Milan, con la squadra che da tempo vive una crisi nel reparto offensivo infatti, gli occhi della dirigenza e di Maldini e Massara sul mercato sono rivolti a possibili innesti in attacco. In seguito al ritorno di Ibrahimovic tra i convocati in realtà le prime punte in rosa sono ben tre, con Giroud ed Origi anche loro a disposizione di Pioli ma nessuno garantisce la continuità sperata. Così dunque come riferito dal Daily Mail, il Diavolo sarebbe fortemente interessato a Folarin Balogun del Reims.

mercato milan Folarin Balogun arsenal ligue 1

Milan su Balogun ma occhio alla concorrenza

Balogun è uno dei talenti più in ascesa nel calcio europeo e ciò non può che generare una certa concorrenza, tra gli altri infatti Marsiglia e Villarreal hanno messo gli occhi sull’inglese. Il valore stimato del calciatore è di circa 14-15 milioni ma ad ogni modo è l’Arsenal che detiene il suo cartellino ed avrebbe l’ultima parola nell’ipotesi di un trasferimento.

Enrico Tiberio Romano