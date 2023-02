Calciomercato, il Milan pesca l’attaccante dalla Premier: occasione a parametro zero!

Il Milan è già alla ricerca di possibili rinforzi per prossima stagione: tra i profili sondati, c’è anche un attaccante di Premier League in scadenza di contratto.

Difatti, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Evening Standard, i rossoneri sarebbero interessati a Wilfried Zaha, il cui contratto con il Crystal Palace scadrà durante la prossima estate. A quel punto, l’attaccante classe ’92 sarà libero di poter firmare a parametro zero con un nuovo club.

Milan Interesse Zaha

Il Milan punta Zaha: forte concorrenza dell’Al-Nassr di CR7

Se dovesse andare in porto, il tecnico Stefano Pioli si ritroverebbe in rosa un giocatore molto duttile nel reparto offensivo poiché Zaha è in grado di ricoprire sia il ruolo di esterno d’attacco (preferibilmente sull’out di sinistra) che, all’occorrenza, quello di centravanti.

C’è però un grande ostacolo nelle negoziazioni: oltre al Milan, sulle tracce dell’ivoriano c’è anche l‘Al-Nassr, l’attuale squadra di Cristiano Ronaldo. A tal proposito, la possibilità di giocare affianco al fuoriclasse portoghese potrebbe risultare decisiva per convincere Zaha ad approdare in Saudi Pro League.

