Calciomercato Milan, per il dopo Leao occhi sull’esterno del Benfica: contatti con l’agente

La questione del rinnovo di Leao tiene ormai banco da mesi. La trattativa fra le parti è aperta ma, al netto delle dichiarazioni di circostanza, sembra che l’accordo sia ancora lontano.

Leao è senza dubbio uno dei pezzi più pregiati dei rossoneri e, se la fumata bianca non dovesse arrivare nei prossimi mesi, la dirigenza dovrebbe iniziare a considerare la cessione.

Il portoghese è nel mirino di molte big europee e andrà in scadenza di contratto a giugno 2024. Questo costringerebbe i rossoneri a cederlo quest’estate per non rischiare di perdere l’ennesimo campione a paramentro zero.

Calciomercato Milan Leao

Una partenza illustre come quella del numero 17 andrebbe per forza di cose tamponata con un acquisto importante che vada a sostituire la voragine lasciata nel reparto offensivo.

A questo proposito sembra che il Milan si stia già muovendo in accordo Jorge Mendes, procuratore di Leao che potrebbe fornire ai rossoneri un degno sostituto.

Secondo Sportitalia.com infatti, Maldini e l’agente lusitano avrebbero discusso di un possibile ingaggio di Diego Moreira, classe 2004 del Benfica che andrà in scadenza nell’estate del 2024.

Francesco Buffa