Calciomercato Milan, Rebic ai saluti? Il sostituto arriva dalla Premier!

Stefano Pioli e i suoi uomini sono tornati al lavoro in questi giorni per cercare di preparare al meglio la sfida con l’Atalanta di domenica sera, quella che potrà essere una delle sfide cruciali per accedere alla Champions League della prossima stagione.

Prossima stagione che si preannuncia infuocata per i rossoneri, soprattutto per i piani dirigenziali di Maldini e Massara, pronti a rivoluzionare il Milan.

Lo faranno a partire da alcune cessioni (Ballo-Tourè e Adli) e prestiti non rinnovati, come quelli di Vranckx, Dest e Tiemouè Bakayoko, tutti di ritorno alla base.

Zaha Milan Rebic

Il gruzzoletto più importante, però, potrebbe arrivare dalla partenza di uno dei jolly offensivi di Stefano Pioli, ovvero Ante Rebic, particolarmente gradito da alcuni club in Bundesliga.

Il suo eventuale sostituto arriverebbe dalla Premier League: stando a quanto riportato dal quotidiano inglese Evening Standard, infatti, Maldini e Massara avrebbero puntato gli occhi su Wilfried Zaha.

L’attaccante ivoriano, in scadenza di contratto a giugno con il Crystal Palace, piace molto alla dirigenza ma non solo: il giocatore sarebbe finito anche nel mirino dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.