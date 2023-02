Calciomercato Milan, tutto fatto per il nuovo acquisto: arriva a parametro 0

Tatarusanu non sta convincendo la società rossonera. Infatti il portiere rumeno ha sostituito nell’undici titolare Mike Maignan dopo l’infortunio ma non è mai riuscito a replicare le prestazioni del compagno.

Ormai è cosa nota che il rapporto con i compagni non sia ottimo e la fiducia nei suoi confronti scarseggia, basti pensare a quante volte con il linguaggio verbale, e soprattutto non verbale, vengono inquadrati i giocatori rossoneri mentre si lamentano con il portiere rossonero.

Calciomercato Milan, arriva in estate il sostituto di Tatarusanu

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan sarebbe ormai molto vicino alla chiusura per Marco Sportiello, portiere classe 1992 dell’Atalanta, che arriverebbe a parametro zero in estate. Il giocatore italiano era già stato cercato dai rossoneri in inverno ed andrà a ricoprire il ruolo di prima riserva di Mike Maignan nella stagione 2023-2024.

Calciomercato Milan Sportiello

Sportiello, i numeri in stagione del portiere dell’Atalanta

Marco Sportiello, in questa stagione, ha collezionato appena 9 presenze con l’Atalanta, essendo la prima riserva di Juan Musso, portiere titolare dei bergamaschi.

Giacomo Pio Impastato