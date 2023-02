Calciomercato Milan, si cerca la riserva di Bennacer: nel mirino un ex della Serie A!

Per tornare a competere in Campionato, per provare a raggiungere la seconda stella, il Milan necessita di nuovi innesti in rosa: dall’ultima sessione estiva, la squadra rossonera non è riuscita ad ottenere risposte positive dai nuovi arrivati, fatta eccezione per Thiaw, che nelle ultime partite sta trovando anche la titolarità.

La delusione più grande è stata Charles De Ketelaere: il calciatore belga doveva portare qualità nella rosa rossonera, ma le sue prestazioni non sono state all’altezza, con Brahim Diaz che si è ripreso il posto da titolare negli 11 di Pioli.

Milan, interesse per Torreira, ex Sampdoria e Fiorentina

Fresco di rinnovo di contratto fino al 2027, Ismaël Bennacer ha trovato definitivamente la titolarità con la maglia rossonera in questa stagione, complice la cessione di Kessié al Barcellona. L’algerino è un punto fermo nella squadra di Pioli e nella stagione corrente ha trovato anche la via del gol.

Torreira Milan

Il Milan, però, ha bisogno di una “riserva” di qualità per far rifiatare il centrocampista: come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, la società rossonera starebbe pensando a Lucas Torreira come sostituto dell’algerino.

L’ex centrocampista di Sampdoria e Fiorentina, in forza ora al Galatasaray, sarebbe uno di quei profili ideali da monitorare per la prossima stagione: l’uruguaiano conosce bene la Serie A e il costo del cartellino non supererebbe le cifre pensate da Maldini e società.

Alice Bonora